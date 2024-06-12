Ціна популярного в Україні продукту злетіла у ціні: скільки вартує зараз

У травні ціна на свинину зросла майже утричі - на 6%.

Про це повідомляють в аналітичному відділі Асоціації "Свинарі України" за результатами щомісячного моніторингу цін.

"Охолоджені свинячі напівфабрикати подорожчали на 2,5%. При цьому, найпомітніше підвищилися ціни на популярні у сезон пікніків свинячі ошийок та стегно — плюс 5,8% та 5,3% до середньої ціни у попередньому місяці. Проте інші частини також додали у ціні: корейка, вирізка та грудинка подорожчали на 2–2,6%", - сказано у повідомленні.

В асоціації пояснюють, що цінова динаміка на ринку свинини у травні продемонструвала, що споживчі ціни залежать від низки чинників на кожному з етапів виробничо-збутового ланцюга.

"Втім, активність покупців впливає на ціну свиногосподарств, що й спостерігали на тлі послаблення торгівлі після великодніх свят", - зазначили в галузевому об’єднанні.

Нагадаємо, економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин відповів, чи вплине здорожчання тарифу на світло на вартість продовольчого кошика українців.

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