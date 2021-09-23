"Ціна реформ": Зеленський в ООН розповів про замах на свого помічника Шефіра

"Ціна реформ": Зеленський в ООН розповів про замах на свого помічника Шефіра

"Ось вам ціна змін у державі, ось вам ціна реформ", - прокоментував інцидент Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 22 вересня, виступив на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Відеотрансляцію промови українського лідера оприлюднили в ОП.

Виступ глава держави розпочав із розповіді про обстріл автомобіля свого помічника Сергія Шефіра, який відбувся 22 вересня близько 10-ї години ранку за Києвом неподалік від села Лісники Київської області.

"Третя година ночі. Десятки дзвінків. На першого помічника президента України здійснено замах. 12 пострілів, три влучили у водія. Ось вам ціна змін у державі, ось вам ціна реформ", - висловився Зеленський.

За його словами, загрози життю водія немає.

Раніше президент заявляв, що замах на Шефіра був реакцією різних політико-фінансових груп на курс і діяльність президентської команди щодо обмеження їхнього впливу в Україні.

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