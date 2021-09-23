"Ціна реформ": Зеленський в ООН розповів про замах на свого помічника Шефіра

"Ось вам ціна змін у державі, ось вам ціна реформ", - прокоментував інцидент Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський у середу, 22 вересня, виступив на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.
Відеотрансляцію промови українського лідера оприлюднили в ОП.
Виступ глава держави розпочав із розповіді про обстріл автомобіля свого помічника Сергія Шефіра, який відбувся 22 вересня близько 10-ї години ранку за Києвом неподалік від села Лісники Київської області.
"Третя година ночі. Десятки дзвінків. На першого помічника президента України здійснено замах. 12 пострілів, три влучили у водія. Ось вам ціна змін у державі, ось вам ціна реформ", - висловився Зеленський.
За його словами, загрози життю водія немає.
Раніше президент заявляв, що замах на Шефіра був реакцією різних політико-фінансових груп на курс і діяльність президентської команди щодо обмеження їхнього впливу в Україні.
Нагадаємо:
- В автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра 22 вересня близько 10-ї години ранку неподалік від села Лісники стріляли невідомі .
- У машину влучило понад десять куль, поранення отримав водій транспортного засобу.
- Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що напад на Шефіра міг бути "привітом" від контрабандистів і кримінальних авторитетів, активну боротьбу з якими розпочав президент.
- Водночас сам Зеленський заявив, що "передавати привіт пострілами з лісу в авто його друга – це слабкість".
- Щодо мотивів злочину, експерт з питань держбезпеки, генерал-майор СБУ Василь Вовк заявив, що треба шукати ображених людей серед так званих олігархів та "рішал".