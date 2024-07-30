"Ціна війни для Росії має зрости": Подоляк про мирний саміт та неправильний фінал війни

Логістика рішень має призвести до того, щоб ціна війни для Росії суттєво зростала. Питання в тому, чи готова до цього глобальна бюрократія.

Про це сказав радник голови ОПУ Михайло Подоляк в ефірі Radio NV.

Найвищу ціну має заплатити Росія

За словами Подоляка, перший саміт миру продемонстрував, що понад 100 країн та міжнародних організацій розуміють усі ризики, які генерує неправильний фінал війни. Величезна кількість країн готова обговорювати її завершення не просто на умовах України, а на умовах міжнародного права. Своєю участю вони показують, що розуміють, чого хоче Росія.

"Єдина ціль – це повне знищення України як концепції. Частина населення має бути вбита, частина депортована, території мають бути заселені громадянами РФ, як це було у Криму. Цілі російської війни очевидні, і країни, які брали участь у саміті, також це розуміють. Питання в тому, чи готова глобальна бюрократія до підвищення ціни війни для Росії. Це ключове сьогодні"

Він додає, що у Росії визнають, що все більше витрачається на цю війну. Коштів недостатньо, щоб ефективно модерувати процеси соціального спокою в Росії та фінансувати війну.

"Кількість ресурсів, яка сьогодні є у РФ, дозволяє вважати, що вони можуть досидіти до кінця війни, в якій вони не програють. Партнерам та нейтральним країнам треба пояснити, що ціна війни для всіх буде зростати. Але головне – перенести цю ціну війни на Російську Федерацію"

Раніше Подоляк сказав, що Україна готова до мирних переговорів з РФ. Але це може відбутися виключно на умовах міжнародного права.

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