Ціна війни та заклики допомогти України: головні новини ночі 29 вересня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 29 вересня:
- Колосальна сума: скільки коштує світовій економіці війна Росії в Україні. Читати далі –>
- Україна пропонує РФ великі обміни громадян, але РФ в одноосібному порядку приймає рішення, кого віддавати, а кого - ні. Про це заявив Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Читати далі –>
- Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола закликала до підтримки України. Читати далі –>
- Канада опікуватиметься відбудовою залізничної інфраструктури України. Читати далі –>
- Австрійський військовий експерт Том Купер, який регулярно аналізує ситуацію на фронті та відомий своїми іронічними замітками на адресу росіян, опублікував черговий звіт за 27-28 вересня. Читати далі –>
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