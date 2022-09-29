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Ціна війни та заклики допомогти України: головні новини ночі 29 вересня

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Ціна війни та заклики допомогти України: головні новини ночі 29 вересня

Фото: pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 29 вересня:

  • Колосальна сума: скільки коштує світовій економіці війна Росії в Україні. Читати далі –>
  • Україна пропонує РФ великі обміни громадян, але РФ в одноосібному порядку приймає рішення, кого віддавати, а кого - ні. Про це заявив Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Читати далі –>
  • Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола закликала до підтримки України. Читати далі –>
  • Канада опікуватиметься відбудовою залізничної інфраструктури України. Читати далі –>
  • Австрійський військовий експерт Том Купер, який регулярно аналізує ситуацію на фронті та відомий своїми іронічними замітками на адресу росіян, опублікував черговий звіт за 27-28 вересня. Читати далі –>

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3032
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