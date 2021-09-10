Ціна визволення ОРДЛО і обов'язкова COVID-вакцинація у США. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Українська армія готова визволити окуповані Донецьк та Луганськ, якщо буде наказ. Проте ціна такого рішення надзвичайно висока — десятки тисяч загиблих. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Читати далі –>
- У Хмельницькому в одному з навчальних закладів зафіксували спалах гострої кишкової інфекції. Захворіли щонайменше 84 учні 1-4 класів і один дорослий. Читати далі –>
- Президент США Джо Байден оголосив про нові радикальні федеральні заходи для боротьби з COVID-19, зокрема про примусову вакцинацію або щотижневе тестування співробітників великих компаній. Читати далі –>
- Американський стендап-комік і актор Арт Метрано, найбільше відомий за роллю капітана поліції Ерні Маузера в другій і третій частинах "Поліцейської академії", пішов із життя у віці 84 років. Читати далі –>
- Данія першою в Європейському Союзі повернулася до допандемічного життя, скасувавши останні пов'язані з COVID-19 карантинні обмеження. Читати далі –>