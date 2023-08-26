Ціни на бензин: експерти надали торгівельний діапазон вартості пального по Україні

Вартість бензину А-95 в Україні зросла на 0,5 гривень за літр, а ціна на автомобільні норми ДП підвищилася на 0,25 гривень за літр.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи "А-95".

Бензин А-95 25 серпня у гурті пропонували по 47,25 гривень за літр, а торгівельний діапазон був у межах 45,25-49,5, що на 0,25-0,5 гривень вище порівняно з минулим тижнем.

"В південному й західному регіонах країни "п’ятірку" пропонували за найнижчими цінами — 45,25-48,5 грн/л, дорожче продавали А-95 у північному й центральному регіонах — за 45,5-49,5 грн/л. Ціна "двійки" в гурті за цей же період не змінилася і тримається на позначці 44,75 грн/л, здебільшого це ресурс внутрішнього виробництва", — йдеться у моніторингу.

Ціна бензину А-95 за тиждень на західному кордоні не змінились і трималась на рівні 45,75 гривень за літр, на південних пропускних пунктах ціна "п’ятірки" зросла на 0,75 гривень.

Гуртові партії ДП 25 серпня пропонувались в середньому по 46,25 гривень, а діапазон цін становив 44-49 гривень, що на 0,25-0,5 гривень вище порівняно з минулою п’ятницею.

На півдні вартість дизпального була в межах 44-47 гривень за літр, а за тиждень середня ціна тут не змінилася — 45 гривень за літр.

вартість дизпального була в межах 44-47 гривень за літр, а за тиждень середня ціна тут не змінилася — 45 гривень за літр. На заході України ДП можна було придбати за 44,5-47,5 гривень за літр, при цьому середня ціна тут також не змінилася і тримається на рівні 46-ти

ДП можна було придбати за 44,5-47,5 гривень за літр, при цьому середня ціна тут також не змінилася і тримається на рівні 46-ти На півночі та центральному регіонах цінники на дизельне пальне за тиждень додали 0,25 гривень до 46,75-ти та 47,75 відповідно.

цінники на дизельне пальне за тиждень додали 0,25 гривень до 46,75-ти та 47,75 відповідно. На сході України вартість дизельного пального тримається на позначці в 48 гривень за літр.

На західному кордоні ціна ДП за тиждень зросла на 0,25 гривень, в свою чергу на південних пропускних пунктах вартість дизпального за цей же період не змінилась і тримається на рівні 44,5 гривень за літр.

Тим часом народний депутат Ярослав Железняк пояснив ситуацію із цінами на ринку пального в Україні.

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