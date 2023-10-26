Ціни на газ в Україні: голова "Нафтогазу" відповів, чи можуть вони знизитися

Олексій Чернишов розповів, від чого залежить ефективність виробництва в галузі енергетики.

Ціни на газ протягом зими 2023-2024 років в Україні підвищувати не будуть. Щодо здешевшання, то це залежить від запровадження ринку енергії після зимового сезону.

Про це під час телемарафону 26 жовтня сказав голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Хочу заспокоїти всіх, ціни не будуть підвищені протягом цієї зими. Вони стабільні, вони залишаються тими, які були минулого опалювального сезону", - заявив він.

А ось чи зможе здешевшати газ, то це, за словами Чернишова, залежить від реформи в галузі енергетики.

"Маємо працювати над цим. Ми дізнаємося це, коли фактично Україна запровадить ринок енергії, зробить цю реформу. Ми очікуємо і сподіваємося, що це відбудеться, безумовно, вже після цієї зими. Це надасть можливість мотивувати ефективність виробництва і мотивувати додаткові інвестиції в цю галузь", - повідомив Чернишов.

Нагадаємо, експерт з енергетики і підприємець Олександр Кацуба вважає, що виклики, які стоять перед енергетикою в Україні, зберігатимуться до кінця війни з Росією.

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