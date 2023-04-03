Ціни на гречку: у Мінагрополітики розповіли, чи буде здорожчання

У Мінагрополітики розповіли, що буде з цінами на гречку в Україні 2023 року.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що ціни на гречку в Україні 2023 року залишаться на тому ж рівні, який сформований зараз. А від червня можливе навіть зниження вартості.

Про це заступник міністра розповів в ефірі національного телемарафону.

За його словами, згідно з попередніми прогнозами, очікується майже аналогічна в порівнянні з минулим роком площа посіву гречки.

"Це означає, що знову буде вирощено гречки більш ніж достатньо для внутрішнього споживання. Не буде потреб імпорту, і як результат – не буде підстав для зростання ціни", - сказав він.

Нагадаємо, в Україні різко здешевшала популярна крупа.

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