Ціни на пальне: експерт розповів, чи є динаміка до зниження

Ціни на пальне: експерт розповів, чи є динаміка до зниження

Ситуацію із газом та дизпаливом прокоментував Сергій Куюн.

Обнадійлива динаміка щодо зниження цін на пальне є.

Про це в ефірі ТСН розповів експерт ринку пального Сергій Куюн.

"Якщо на початку місяця газ подекуди коштував 45 грн., то сьогодні я бачив і по 37 грн. Падіння на 20% за місяць", - зазначив експерт.

За його словами, це говорить про те, що ринок працює: продукту з'являється більше, що відображається на ціні.

"Я думаю, що наступним буде дизпальне. Минулого тижня вперше за останні три місяці оптова ціна дизелю стала меншою за роздрібну. Якщо він коштував на початку червня 65 грн. в опті, а на колонках - 58 грн., то сьогодні - вже 50 грн. в оптовій торгівлі. Все йде до того, що ціна на дизель теж має падати", - додав Куюн.

Нагадаємо, що очільник МЗС Фінляндії припустив, що війна може вийти за межі України.

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