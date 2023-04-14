"Ціни на пальне зростуть на 4-6 гривень": експерт дав погану оцінку кредиту МВФ

Виконавча рада МВФ 31 березня затвердила програму фінансування України на 15,6 млрд доларів протягом чотирьох років, щоб задовольнити невідкладні потреби держави на тлі повномасштабної війни.

В суспільстві активно обговорюється те, що ми маємо виконати певні умови задля того, щоб ця співпраця розвивалася і була ефективною. Зокрема ми повертаємо податкові перевірки, скасовуємо пільгову ставку оподаткування 2%, повертаємо акциз на паливо в повному обсязі 20%. Бізнес і суспільство без оптимізму дивляться на це.

В ефірі “1+1” в рамках телемарафону “Єдині новини” координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетьман дав погану оцінку кредиту МВФ в обмін відновлення акцизів на пальне зокрема.

“Є кілька дискусійних і частково негативних пунктів. Серед них — відновлення акцизів на пальне. На мою думку, це не своєчасний крок, з цим можна було б почекати. Зважаючи на обсяги допомоги, які нам приходять, нам ці кілька десятків мільярдів нічого суттєвого не змінять, а ціни на пальне дійсно зростуть на 4-6 гривень”, - пояснив Олег Гетьман.

Нагадаємо, що від липня 2023 року в Україні повернуть 20% ПДВ на всі види пального. Зараз цей податок становить 7%, тобто додадуть ще 13%.

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