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Ціни на продукти зросли у кілька разів, зникли комерційні аптеки: Федоров про ситуацію в Мелітополі

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Ціни на продукти зросли у кілька разів, зникли комерційні аптеки: Федоров про ситуацію в Мелітополі

Фото: Associated Press

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області погіршується гуманітарна ситуація.

У захопленому місті близько 80% мешканців - це безробітні. Одне з основних джерел доходів для них був сезонний заробіток: сільське господарство та туристична галуць. Втім, цього люди залишися практично ні з чим. 

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Цей заробіток у них забрали. Немає туристів на Азовському узбережжі, а люди не змогли продати свої продукти", - наголошує він. 

Товари, які завозять до Мелітополя з тимчасово анексованого Криму, коштують у три-чотири рази дорожче, ніж у Києві, Дніпрі чи Запоріжжі. Те ж саме стосується і лікарських засобів. 

"Комерційних аптек у місті не існує. Є якісь незрозумілі колабораційні структури, чотири-п'ять аптек на все місто. Ціни там у кілька разів вищі", - каже мер захопленого міста. 

За словами Федорова, медикаменти для медичних закладів офіційна влада передає за допомогою влонтерів. Саме тому у лікарнях потреба з ліками закрита. 

Як повідомлялося, російські окупанти активно готуються до проведення "референдуму" в Мелітополі. Росіяни перекривають мікрорайони на в'їзд і на виїзд. Крім того, вони ходять по квартирах і по будинках, проводячи "тотальний" перепис населення. 

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