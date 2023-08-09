Ціни на яблука в супермаркетах удвічі вищі, ніж торік: чим це пояснюється

Наразі відпускні ціни на яблука є рекордними за всю історію незалежності України.

Вітчизняні яблука в супермаркетах коштують в середньому 30 грн/кг. Це щонайменше вдвічі більше порівняно з серпнем 2022 року.

Про це повідомляє Agrotimes.

Теж вплинула війна

Ціни на деякі сорти яблук:

Голден – 35 грн/кг проти 17,90 грн/кг;

Айдаред – 44,90 проти 26 грн/кг;

Ред Принц – 42,90 грн/кг;

Джонапринц – 41,99 грн/кг проти 20 грн/кг;

Ред Чіф – 46 грн/кг проти 24 грн/кг.

Як зауважують у пресслужбі сервісу доставки продуктів Zakaz.ua, аграрії пояснюють це холодною та затяжною весною, через що дозрівання більшості сезонних фруктів та ягід значно сповільнилося. Крім того, частина Херсонської та Запорізької областей, які традиційно виступали основними постачальниками цієї продукції на ринок, тимчасово перебувають під окупацією.

"А оскільки понад півтора року Україна перебуває в умовах постійних терористичних атак Росії на цивільну інфраструктуру, а саме на систему енергопостачання країни, то зберігати яблука було доволі складно. Особливо окремі сорти, наприклад як Голден, що дуже чутливий навіть до невеликого коливання температури повітря у фруктосховищі", – зазначають у Zakaz.ua.

Зауважимо, раніше дієтологиня окреслила переваги щоденного перекусу яблуками.

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