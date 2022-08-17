Ціни на житло впали на 30-50%: яка ситуація на ринку нерухомості в Україні

У Києві та інших великих містах, які постраждали від обстрілів російських окупантів, ціни знизилися щонайменше на 30%. Власники дорогої нерухомості знизили вартість свого житла на 55%. Тепер однокімнатну квартиру у столиці біля метро можна купити за 40-60 тисяч доларів.

Про ситуацію на ринку нерухомості України йдеться у матеріалі OBOZREVATEL.

Первинне житло поки на паузі

Через війну будівництво житла в Україні частково призупинилося. Через інфляцію та девальвацію матеріали та роботи різко подорожчали, тоді як ціни зафіксовано в договорах. Також на первинне житло немає попиту. Інвестувати гроші у первинну нерухомість зараз українці не готові.

За даними агенства нерухомості ЛУН, у Києві продовжують будівництво всього 60% новобудов, у західних областях – 90% (найвищий показник), а в Одесі – 66%. Найчастіше відновлюють будівництво на тих об'єктах, які перебувають на фінальних етапах.

Ціни, заявлені покупцями, не відповідають реальній вартості

Кількість угод купівля-продаж з початком війни суттєво скоротилася. За минулий місяць вона, наприклад, склала лише 13% від кількості угод за аналогічний місяць минулого року.

На одного покупця припадають зараз десятки квартир на ринку. При чому ті ціни, які можна побачити на сайтах агентств нерухомості й у профільних порталах, реальній ситуації на ринку не відповідають.

"Часто продавці відмовляються вказувати "адекватні ціни", а натомість публікують свої "хотілки", розповідає рієлторка Юлія Смирнова.

За її словами, продавці вказують вартість нерухомості щонайменше на 30% (а іноді й 55%) менше від цін, які можна було вказати в січні.

"Попит знизився порівняно з рівнем до 24 лютого не менш ніж на 60-70%. Пропозицій, які є на ринку, побільшало. Але тих адекватних власників, які розуміють, що продати квартиру за довоєнною ціною неможливо, одиниці. Дай боже, якщо 20-30% адекватних людей. Зараз продають, а не просто тримають оголошення, лише люди, які ухвалили остаточне рішення, що не повертатимуться в Україну, і їм потрібно продати житло", – розповідає Смирнова.

Що буде з цінами на житло

Експерти не беруться прогнозувати, чого варто очікувати на ринку навіть до кінця року. Якщо будуть нові ракетні удари по столиці кількість угод може знову обвалитися.

"Перспектив на ринку нуль. Заробити, активізувати ринок, поки триває війна, неможливо. Ціни варіюватимуться виключно ситуативно. Щоб зробити прогноз, потрібно бути військовим експертом, а не фахівцем ринку нерухомості", – каже аналітик консалтингової компанії "SV Development" Сергій Костецький.

Втім він говорить, що деякі тенденції можна зараз вже простежити - зниження новобудов, зупинення інвестицій, зниження покупної спроможності.

"Коли у мене запитують, коли варто купувати квартиру, я говорю: купуйте і продавайте тоді, коли вам потрібно", – радитьрієлторка Юлія Смирнова.

Нагадаємо, що уряд виділив 500 млн грн на відновлення інфраструктури у областях, які постраждали внаслідок війни.

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