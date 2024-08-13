Ціни в Україні: як змінилася вартість деяких фруктів та овочів

В Україні змінилися ціни на деякі фрукти та овочі. Зокрема, подорожчала картопля та морква, натомість кавун та диня здешевшали.

Про це повідомляє East Fruit.

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Зазначається, що в Україні продовжує дорожчати картопля. Також після двотижневого зниження зросла ціна на моркву.

"Водночас білокачанна капуста, яка раніше дорожчала, подешевшала. Зростання пропозиції ріпчастої цибулі очікувано призвело до зниження цін на неї. Томат продавався дорожче, ніж тижнем раніше, а огірок і солодкий перець дешевше. Різко зросла ціна на кабачок. Знову подорожчав часник. У сегменті зелені подорожчала петрушка і знизилися ціни на кріп і салат", – пишуть аналітики.

Щодо натомість сезонних фруктів, то пропозиція кавуна явно перевищувала попит, тож ціни на нього продовжили своє падіння.

"З тієї ж причини подешевшала і диня. На тлі зростання пропозиції ремонтантних сортів, врожай якої цього року почали прибирати значно раніше, ніж зазвичай, почали знижуватися ціни на малину", – додали в East Fruit.

Змін за іншими позиціями фруктово-ягідного сегмента не спостерігалося.

Нагадаємо, в Україні існує реальний ризик перебоїв із хлібом, оскільки у червні та липні основні виробники хліба працювали на межі збитків або без прибутку.

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