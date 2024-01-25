Ціни злетіли посеред зими: скільки коштує орендувати квартиру у Києві, Львові, Дніпрі, Харкові та Одесі

Ціни на оренду житла зросли.
Ціни на оренду квартир у Києві зросли протягом останніх двох місяців. Однокімнатні квартири у Львові досі залишаються дорожчими, ніж у столиці. У Дніпрі трикімнатну квартиру можна орендувати дешевше, ніж двокімнатну, а ціни потроху ростуть.
Про це свідчить статистика у застосунку для пошуку житла Bird.
Ціни на оренду квартир у Києві
Вартість оренди квартир у Києві останнім часом зросла. На вартість житла у Голосіївському районі не вплинуло навіть непрацююче метро в цій частині міста.
Станом на кінець січня ціни на оренду в столиці такі:
- Однокімнатні — 13 100 грн
- Двокімнатні — 18 000 грн
- Трикімнатні — 30 000 грн
Ціни на оренду квартир у Львові
Однокімнатні квартири у Львові все ще дорожче ніж в Києві та коштують в середньому 15 300 грн на місяць.
- Двокімнатні — 17 200 грн
- Трикімнатні — 19 200 грн
Ціни на оренду квартир в Одесі
Ринок оренди в Одесі подешевшав наприкінці листопада і залишається стабільним. Вартість оренди квартир наразі така:
- Однокімнатні — 7 400 грн
- Двокімнатні — 9 000 грн
- Трикімнатні — 12 000 грн
Ціни на оренду квартир в Харкові
У Харкові ринок оренди квартир залишається стабільним останні півроку:
- Однокімнатні — 4 000 грн
- Двокімнатні — 6 000 грн
- Трикімнатні — 8 000 грн
Ціни на оренду квартир у Дніпрі
У Дніпрі ціни на оренду стабільні з жовтня минулого року і потроху ростуть. Двокімнатні квартирі наразі користуються найбільшим попитом і коштують дорожче ніж трикімнатні:
- Однокімнатні — 11 000 грн
- Двокімнатні — 17 000 грн
- Трикімнатні — 16 000 грн
Нагадаємо, дешевше та відносно безпечніше можна знайти квартиру або будинок в маленьких містечках та обласних центрах — подалі від звуків вибухів. Сайт ТСН.ua зібрав добірку варіантів, де можна знайти дешеву оренду.
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