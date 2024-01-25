Ціни злетіли посеред зими: скільки коштує орендувати квартиру у Києві, Львові, Дніпрі, Харкові та Одесі

Ціни на оренду квартир у Києві зросли протягом останніх двох місяців. Однокімнатні квартири у Львові досі залишаються дорожчими, ніж у столиці. У Дніпрі трикімнатну квартиру можна орендувати дешевше, ніж двокімнатну, а ціни потроху ростуть.

Про це свідчить статистика у застосунку для пошуку житла Bird.

Ціни на оренду квартир у Києві

Вартість оренди квартир у Києві останнім часом зросла. На вартість житла у Голосіївському районі не вплинуло навіть непрацююче метро в цій частині міста.

Станом на кінець січня ціни на оренду в столиці такі:

Однокімнатні — 13 100 грн

Двокімнатні — 18 000 грн

Трикімнатні — 30 000 грн

Оренда квартири в Києві / Bird

Ціни на оренду квартир у Львові

Однокімнатні квартири у Львові все ще дорожче ніж в Києві та коштують в середньому 15 300 грн на місяць.

Двокімнатні — 17 200 грн

Трикімнатні — 19 200 грн

Оренда квартири у Львові / Bird

Ціни на оренду квартир в Одесі

Ринок оренди в Одесі подешевшав наприкінці листопада і залишається стабільним. Вартість оренди квартир наразі така:

Однокімнатні — 7 400 грн

Двокімнатні — 9 000 грн

Трикімнатні — 12 000 грн

Оренда квартири в Одесі / Bird

Ціни на оренду квартир в Харкові

У Харкові ринок оренди квартир залишається стабільним останні півроку:

Однокімнатні — 4 000 грн

Двокімнатні — 6 000 грн

Трикімнатні — 8 000 грн

Оренда квартири в Харкові / Bird

Ціни на оренду квартир у Дніпрі

У Дніпрі ціни на оренду стабільні з жовтня минулого року і потроху ростуть. Двокімнатні квартирі наразі користуються найбільшим попитом і коштують дорожче ніж трикімнатні:

Однокімнатні — 11 000 грн

Двокімнатні — 17 000 грн

Трикімнатні — 16 000 грн

Оренда квартири в Дніпрі / Bird

Нагадаємо, дешевше та відносно безпечніше можна знайти квартиру або будинок в маленьких містечках та обласних центрах — подалі від звуків вибухів. Сайт ТСН.ua зібрав добірку варіантів, де можна знайти дешеву оренду.

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