Ціни зросли майже на половину: експерти розповіли, у скільки українцям стане новорічний стіл

2022 року вартість новорічного столу зросла майже на 44% у порівнянні з минулим роком. Скільки коштуватиме новорічний стіл для українців — читайте в матеріалі ТСН.ua.

В Україні для святкування Нового року традиційно готують салати "Оселедець під шубою" та "Олів'є", рибні та м'ясні страви. А також купують сезонні фрукти, овочі, кондитерські та хлібобулочні вироби, різноманітні напої. 2022 року середньостатистична родина з чотирьох осіб витратить на бюджетний новорічний стіл близько 2665 грн. Ця сума вища ніж торік на 43,9%. Про це повідомили в Інституті аграрної економіки, де порахували, варість меню на Новий 2023 рік, враховуючи середні ціни в популярних супермаркетах України на початок грудня 2022 року.

Отже, якщо ви традиційно будете готувати салат "Олів'є" за традиційною рецептурою (на 3 кг продуктів), вам доведеться витратити 281,71 грн. Це на 41,9% більше, ніж 2021 року. Найдорожчою серед інгредієнтів страви стала ковбаса, яка коштує в середньому 115,45 грн за 0,5 кг (в залежності від виробника можливе зростання ціни на 15%). Однак і інші складники здорожчали. Так банка консервованого горошку (0,5 кг) коштує 44,99 грн (на 28,5%), 200 г солоних огірків обійдеться в 34,80 грн (ціна зросла вдвічі), 6 яєць коштує приблизно 44,40 грн (у 2,2 разу), 2 морквини обійдуться у приблизно 20,66 грн (якщо брати вартість 7,45 грн за кілограм), 230 г цибулі коштує близько 6,57 грн, 840 г картоплі коштує приблизно 6,64 грн, 180 г майонезу в залежності від марки приблизно 21,41 грн (на 58,6%). Хоча, станом на кінець 2022 року ціна картоплі і знизилася на 9,1% у порівнянні з 2021 роком, то вартість цибулі та моркви зросла.

Приготування салату "Оселедець під шубою" (1,5 кг) також влетить у копійочку. Ця страва буде коштувати в середньому на 2,5% більше, ніж минулого року — приблизно 134,66 грн. Найдорожче обійдеться філе оселедця, яке наразі коштує 100 грн за 0,5 кг. Щоб купити одну морквину доведеться заплатити близько 3,74 грн, 1 буряк буде коштувати 2,60 грн, 2 картоплини близько 2,21 грн, 1 цибулина не менше 4,70 грн, а 180 г майонезу 21,41 грн.

За словами директора Інституту аграрної економіки Юрія Лупенко, цьогоріч витрати на м'ясні продукти зросли удвічі.

Якщо ви захочете додати до святкового столу півкілограма нарізки копченої ковбаси "Салямі", це вам коштуватиме 250 грн (у 2,5 разу більше ніж тогоріч), трішки дешевше коштує підчеревина копчена — 237 грн (у 2,1 разу). Щоб придбати свіжий биток зі свинини доведеться заплатити 250 грн (у 2,2 разу). На кінець 2022 року м'ясо птиці залишається найдешевшим. За 1 кг курячого філе в середньому можна сплатити близько 134,45 грн (ціни зросли на 12 %). Загальна вартість м'ясних продуктів на новорічному столі буде коштувати приблизно 871,45 грн.

Молочні продукти цього року, за словами експерта, здорожчали на 30,8-52,2%. Наприклад, твердий сир обійдеться у 114,17 грн за 300 г, а пачка вершкового масла (на 200 г) коштує приблизно 65,40 грн.

Щоб придбати овочі на новорічний стіл, доведеться витратити в середньому 254,95 грн (на 37,5% більше ніж минулого року). Наприклад, 2 кг картоплі коштує 15,80 грн, а 1 кг грибів 77,90 грн. Півкілограма свіжих огірків 34,75 грн, а півкіло солодкого болгарського перцю 59,50 грн. 1 кг помідорів коштує близько 67 грн. А ось фрукти обійдуться у 168,92 грн (вартість зросла на 59,7%). Наприклад, за 2 кг мандаринів доведеться заплатити 99,80 грн, а за 1 кг бананів — 58 грн. Вартість одного лимону — 11,12 грн.

Щоб придбати батон білого хліба для новорічних канапок, доведеться заплатити 25,80 грн (на 3,4% більше ніж торік). А щоб поласувати шоколадними цукерками — 185 грн за 1 кг (це на 8,8% більше).

Якщо вас цікавлять ціни на алкогольні напої, зокрема, на традиційне шампаньске "Артемівське" (0,75 л) стоїть середній цінник в 140 грн. А ось за пляшку бренді "Шабо" п'ятирічної витримки (0,5 л) вже доведеться заплатити в півтора рази більше — 209 грн. Відповідно ціни проти минулого року зросли на 28,4% і 16,1%. Безалкогольні напої для діток також зросли у ціні. Так, 2 л сік "Садочок" в асортименті коштує 50 грн, а 1,5 л води "Моршинської" — 20,32 грн. Щоб придбати 2 л солодкої води "Живчик" доведеться витратити в середньому 33,79 грн.

Якщо ж ви забажаєте придбати делікатеси, доведеться до загальної вартості новорічного столу додати ще приблизно 525 грн і кінцева ціна буде становити близько 3180 грн. Так, ціна на червону ікру (120 г) 280 грн, а 200 г червоної риби можна купити за 245 грн в середньому.

Мешканцям столиці бюджетний новорічний стіл для зустрічі Нового 2023 року обійдеться в 2933,77 грн. А на стіл з делікатесами в Києві доведеться витратити 3523,77 грн.