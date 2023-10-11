Цинічний обстріл гімназії у Нікополі: кількість жертв зросла

Рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох людей.

Сьогодні, 11 жовтня, росіяни обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. На жаль, кількість загиблих внаслідок удару по гімназії зросла.

Про це інформує міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Зазначається, що від терористичних дій російських загарбників загинуло 4 людини: 72-річний чоловік та три жінки 69-ти, 67-ми та 60-ти років. Ще дві особи травмовані, їм надається медична допомога.

"Мої співчуття родинам загиблих", – зауважив очільник МВС.

Клименко наголосив, що черговий воєнний злочин Росії зафіксовано. Ворог неминуче поплатиться за кожне вбите життя в Україні.

Нагадаємо, у ніч проти 11 жовтня війська армії РФ обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині. В результаті постраждала 78-річна жінка.

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