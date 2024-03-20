Цинічний обстріл Харкова: у поліції повідомили нові деталі

Всі жертви денного обстрілу Харкова є цивільними особами. Попередньо, загиблі – це двоє жінок та троє чоловіків.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Жертви цинічного обстрілу Харкова 20 березня / Фото: Facebook Сергій Болвінов

"Ми відібрали зразки ДНК всіх п'яти тіл, криміналісти працюватимуть всю ніч. Маємо встановити та порівняти з тими зразками, які надали родичі ймовірних жертв", – констатував він.

За даними поліції, в будівлі на момент обстрілу було 65 людей, 7 з них отримали поранення. Наразі двоє перебувають у важкому стані, ще четверо – також у лікарні.

"Продовжуємо збирати інформацію. Швидкість ракети в момент влучання могла бути понад 1000 кілометрів на годину", – зауважив Болвінов.

Нагадаємо, армія РФ 20 березня завдала чергового удару по Харкову. Попередньо, ворог бив ракетою Х-59.

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