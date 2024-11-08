Цинічний обстріл Запоріжжя КАБами: у місті оголошено День жалоби

Жертвами агресора знову стали мирні люди.

Сьогодні, 8 листопада, у Запоріжжі День жалоби за загиблими від вчорашнього обстрілу обласного центру армією РФ. Цинічний ворог забрав життя 9 цивільних людей, зокрема 1-річного хлопчика.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Вічна памʼять загиблим. Співчуття тим, хто втратив рідних і близьких. Росія – країна-терорист. Не пробачимо", – наголосив Федоров.

Нагадаємо, у четвер, 7 листопада, російська терористична армія здійснила обстріл Запорізької області ракетами та керованими авіабомбами. Зафіксовано влучання по житлових будинках та лікарні.

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