Цинічний удар по Дніпру: в ОВА показали наслідки (фото)

Окупанти продовжують воювати проти мирних людей.
Зранку 29 грудня російські війська атакували Дніпро ракетами. Постраждало майже півтора десятка людей, є загиблі.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Жахливі наслідки атаки
На жаль, чотири людини загинули. За словами Лисака, у Дніпрі зафіксовано "приліт" по торговельному центру, внаслідок чого виникла пожежа. Понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля та пологовий будинок. Наразі інформація уточнюється.
"Немає прощення російським виродкам", – емоційно висловився Лисак.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Дніпру у п'ятницю, 29 грудня, є постраждалі та загиблі місцеві мешканці
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