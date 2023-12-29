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Цинічний удар по Дніпру: в ОВА показали наслідки (фото)

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Цинічний удар по Дніпру: в ОВА показали наслідки (фото)

Наслідки удару по Дніпру

Окупанти продовжують воювати проти мирних людей.

Зранку 29 грудня російські війська атакували Дніпро ракетами. Постраждало майже півтора десятка людей, є загиблі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Жахливі наслідки атаки

На жаль, чотири людини загинули. За словами Лисака, у Дніпрі зафіксовано "приліт" по торговельному центру, внаслідок чого виникла пожежа. Понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля та пологовий будинок. Наразі інформація уточнюється.

"Немає прощення російським виродкам", – емоційно висловився Лисак.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Дніпру у п'ятницю, 29 грудня, є постраждалі та загиблі місцеві мешканці

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Дата публікації
Перегляди
2411
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