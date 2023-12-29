Цинічний удар по Дніпру: в ОВА показали наслідки (фото)

Зранку 29 грудня російські війська атакували Дніпро ракетами. Постраждало майже півтора десятка людей, є загиблі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Жахливі наслідки атаки

На жаль, чотири людини загинули. За словами Лисака, у Дніпрі зафіксовано "приліт" по торговельному центру, внаслідок чого виникла пожежа. Понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля та пологовий будинок. Наразі інформація уточнюється.

Наслідки російського удару по Дніпру 29 грудня (7 фото)

"Немає прощення російським виродкам", – емоційно висловився Лисак.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Дніпру у п'ятницю, 29 грудня, є постраждалі та загиблі місцеві мешканці

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