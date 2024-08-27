Цинічний удар по готелю у Кривому Розі: зросла кількість жертв

Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії.
Внаслідок нічної атаки на Кривий Ріг зросла кількість жертв. Загинуло вже три людини, ще одна – вважається зниклою безвісти.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
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За даними ОВА, у місті понівечені 8 магазинів і кафе, 14 багатоповерхівок, зо два десятки авто.
На жаль, є загиблий людина і на Нікопольщині. Чоловікові, який не вижив під час обстрілу Марганецької громади, було 70 років.
Загалом район пережив майже два десятки обстрілів. По населених пунктах росіяни гатили "Градами" та важкою артилерією. Цілили й БпЛА.
Нагадаємо, російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому року у ніч проти 27 серпня.
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