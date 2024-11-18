Цинічний удар по Одесі: у Повітряних силах сказали, чим атакував ворог

Вдень 18 листопада армія РФ атакувала житловий район Одеси. Противник вдарив балістичною ракетою "Іскандер-М", яку було збито протиповітряною обороною.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"На жаль, збита ворожа ракета упала в житловий сектор Приморського району міста і спричинила багато горя. Є загиблі та поранені. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", — зазначили у відомстві.

Крім того, об 11.45 на підльоті до Одеси засобами ППО було збито ворожий БпЛА "Орлан-10", який імовірно був направлений, для здійснення повітряної розвідки.

"Ворог підступний та безжальний… Одеса постійно під прицілом окупантів — терористи навмисно завдають ударів ракетами різних типів та ударними БпЛА по густонаселених містах, знаючи що будуть жертви серед цивільного населення", — акцентували у ПС ЗСУ.

Усіх громадян закликали не ігнорувати повітряну тривогу й швидко реагувати на попередження. Бережіть себе та своїх рідних.

Нагадаємо, російські терористи вдень 18 листопада здійснили чергову ракетну атаку на Одесу. Є жертви та поранені.

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