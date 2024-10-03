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Цинічний удар по Полтаві 3 вересня: кількість жертв зросла

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Цинічний удар по Полтаві 3 вересня: кількість жертв зросла

Ракетний удар РФ по інституту у Полтаві / Фото: МВС

Минув місяць з дня жахливої трагедії.

Кількість жертв внаслідок цинічного удару по Полтаві зросла до 59. Медикам не вдалося врятувати ще одну людину.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

“На жаль, сьогодні у лікарні померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок ракетного удару 3 вересня. Щирі співчуття рідним та близьким…”, — написав він.

Нагадаємо, Росія 3 вересня вдарила балістикою по навчальному закладу в Полтаві. Спершу повідомлялося про щонайменше чотири десятки загиблих і понад 180 поранених. Втім кількість жертв і постраждалих зросла. 

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