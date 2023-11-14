Цинічний удар РФ по 128-й бригаді: військовий сказав, кому вдалося врятуватися

Країна продовжує оговтуватися від жахливої трагедії, яка забрала життя найкращих бійців.

Внаслідок цинічного удару РФ по 128-й ОГШБ вижити вдалося тим, хто був у будівлі. На жаль, військові, які перебували на вулиці, всі загинули.

Про це в ефірі телемарафону анонімно розповів військовослужбовець 128-ї бригади.

"Хто був у хаті і хто був біля стіни або десь так біля стіни, того відкинуло. А хто був на подвір'ї на шикуванні і тому подібне, вони всі "пішли", – констатував захисник.

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Жертв могло бути менше

За словами бійця, він прибув на місце удару через 15 хвилин і бачив, що там відбувалося. Військовий підкреслив: зорієнтуватися на місці, скільки там поранених, було неможливо.

На його думку, жертв могло би бути менше, якби військові були у бронежилетах. Більшість їх познімала.

Як повідомлялося раніше, 3 листопада російські війська завдали удару по воїнах закарпатської 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у прифронтовому селі Запорізької області. За даними ЗМІ та військових, воїнів зібрали на нагородження до Дня артилерії. Внаслідок жахливої атаки постраждали військові та цивільні, зокрема – загинуло 19 бійців 128-ї ОГШБ.

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