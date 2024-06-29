Цинічний удар РФ по Запорізькій області: Зеленський відреагував

Внаслідок ракетного удару по Запорізькій області вбиті 7 людей, із них дві – це діти. Станом на зараз відомо про одинадцятьох поранених, троє з них діти. Усі служби на місці та допомагатимуть максимально. На жаль, кількість постраждалих іще може зрости.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив: наші міста й громади щоденно потерпають від таких російських ударів. Але є способи це подолати: знищувати терористів там, де вони є, знищувати пускові установки російських ракет, бити справді далекобійно та збільшувати кількість сучасних систем ППО в Україні.

"Я дякую всім партнерам, які допомагають. І рішення, яких ми потребуємо, треба прискорити. Будь-яке затягування з рішеннями в цій війні означає втрату людських життів", – зазначив лідер.

Удар по Запорізькій області 29 червня

Як наголосили в МВС, російські терористи завдали цинічного та жорстокого удару по мирних людях посеред вихідного дня. Через обстріл Вільнянська Запорізької області постраждало 18 осіб, серед яких 4 дітей.

"Внаслідок влучань сталося загоряння торгових приміщень, домоволодінь та транспортних засобів. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Завдяки оперативному реагуванню ДСНС всі пожежі ліквідовані", – йдеться у повідомленні.

Надзвичайники проводять пошуково-рятувальну операцію. Також працюють поліцейські, парамедики поліції, сапери та інші профільні служби.

Шахеди на Львів і фугасна авіабомба на Запоріжжя! Головне про війну на ранок 19 червня

Раніше йшлося про те, що у суботу, 29 червня, на Запоріжжі лунали вибухи. Росіяни атакували один з обʼєктів критичної інфраструктури у Запорізькому районі.

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