Цинічно зруйнували, показово "відновили": окупанти відкрили залізничний вокзал в Маріуполі (фото)

У червні 2019 року мозаїка "Металурги" експонувалася на штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, тепер же вона назавжди знищена.

Навесні 2022 року росіяни зруйнували будівлю вокзалу у Маріуполі більш як на 80%. Тепер окупанти відкрили його після "відбудови".

Про це пише Маріупольська міська рада.

Окупанти після "відбудови" відкрили залізничний вокзал, який самі ж і зруйнували

Як відомо, 2023 року загарбники заявили про початок демонтажних робіт. Під час них вони доруйнували мозаїчне панно "Металурги" 1974 року, створене відомими монументалістами Валентином Константіновим та Лелєм Кузьминковим. Воно понад 40 років прикрашало зал відпочинку залізничного вокзалу міста.

Окупанти відкрили залізничний вокзал в Маріуполі

Окупанти відкрили залізничний вокзал в Маріуполі

Окупанти відкрили залізничний вокзал в Маріуполі

"Куди зможуть їздити з вокзалу маріупольці окупанти не повідомляють. Можливо, його взагалі будуть використовувати для військових цілей, щоб перевозити військову техніку та спорядження", – підсумували у відомстві.

Раніше у Маріуполі стався блекаут. Жителів міста просили подбати про запаси води й зарядити гаджети.

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