Цинізм та підступність шокують: у Черкасах рекетири вибивали гроші із сім’ї загиблого воїна ЗСУ (фото)

Задокументовано факт вимагання 5 млн гривень з родини полеглого на фронті військовослужбовця ЗСУ.

Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала злочинну групу, яка тероризувала і намагалась тримати в страху мешканців Черкас. Серед потерпілих – родичі загиблих українських воїнів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Задокументовано факт вимагання 5 млн гривень з родини полеглого на фронті військовослужбовця ЗСУ.

Дізнавшись про те, що дружина військового та його 20-річний син отримали від держави грошову допомогу, учасники банди одразу вийшли на них аби забрати свій "відсоток".

Щоб залякати потерпілих, зловмисники переслідували хдопця та погрожували зробити його інвалідом, а на матір чинили психологічний тиск через телефонні дзвінки.

Окрім грошей рекетири вимагали від потерпілих безпідставно визнати одного із них позашлюбним сином загиблого оборонця.

Один із рекетирів, які вибивали гроші із сім’ї загиблого воїна ЗСУ / Фото: СБУ

Так вони хотіли створити власну схему ухилення від мобілізації, щоб потім, прихопивши "вибиті" гроші, виїхати за кордон.

Служба безпеки затримала двох учасників злочинної групи на гарячому, коли їм передавали частину "данини".

"За даними слідства, затриманими є місцеві кримінальники, які спеціалізувались на вимаганні боргів, яких не існує, з мешканців обласного центру. Наразі затриманим уже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану)", – йдеться у повідомленні.

Наразі затриманим уже повідомлено про підозру / Фото: СБУ

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення фактів можливої причетності банди до вчинення інших особливо тяжких злочинів.

Нагадаємо, у Києві банда рекетирів викрадала та залякувала людей.

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