Цинізм зашкалює: у Путіна прокоментували ранкову атаку по Україні

Зранку 23 січня російські війська масовано атакували територію України, зокрема Київ, Харків та Павлоград. Спікер президента РФ Дмитро Пєсков цинічно заявив, що армія РФ не завдає ударів по цивільних об'єктах.

Про це пише російське пропагандистське видання "РИА Новости".

У Пєскова запитали, чи можна вважати ранкову атаку по Україні відповіддю на удари по Донецьку.

"Російські військові "не б'ють по соціальних об'єктах та житлових кварталах – на відміну від київського режиму", – відповів путінський посіпака.

Своєю чергою, у міноборони РФ додали, що удар високоточною зброєю було завдано сьогодні вранці "по об'єктах української оборонки, які виробляють ракети та боєприпаси".

"Мети удару досягнуто", – цинічно наголосили у відомстві держави-терористки.

Як і раніше, "метою" російських військ учергове стали цивільні громадяни України. За даними МВС, щонайменше 5 людей загинули, ще 20 – постраждали.

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