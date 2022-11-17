"Цінний і рідкісний трофей": ЗСУ на Луганщині захопили російську модернізовану гаубицю (відео)

Українські військові в Луганській області здобули новий трофей – 152-мм модернізовану самохідну гаубицю окупантів.

Відповідне відео оприлюднив канал СтратКом ЗСУ.

"Цінний і рідкісний трофей. На Луганщині ЗСУ захопили російську модернізовану гаубицю 2С19М2 Мста-СМ2", - йдеться у дописі до відео.

Ситуація на фронті

Сили оборони України за поточну добу уразили 17 місць зосередження російських загарбників. Станом на 17 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 83 110 осіб. ЗСУ за добу ліквідували 400 російських військових.

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