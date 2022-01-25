Цінові рекорди: які продукти і наскільки здорожчали в Одеській області

Цінові рекорди: які продукти і наскільки здорожчали в Одеській області

Найбільше зросла ціна на олію, овочі та молочну продукцію.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в Одеській області 2021 року зросли на 13,2%.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління статистики регіону.

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Зокрема, минулого року індекс споживчих цін (індекс інфляції) склав 110,4%. Серед продуктів харчування найбільше зросли ціни на олію та жири – на 27,7%. Така динаміка зумовлена ​​підвищенням цін на олію в 1,5 рази.

На 20,5% здорожчали овочі: буряк (у 2,2 рази), білокачанна капуста, баклажани та ріпчаста цибуля (у 2 рази), кабачки (у 1,8 разів), морква (у 1,7 разів). Водночас солодкий перець подешевшав на 67,7%, помідори – на 6,1%.

Приріст цін на хліб та хлібопродукти становив 20,2%.

Цукор, джем, мед, шоколад та кондитерські вироби зросли в ціні на 16,1%, що спричинено суттєвим подорожчанням цукру на 28,4%.

Вартість м'яса та м'ясопродуктів підвищилася на 12,3%, зокрема і свіже, охолоджене, заморожене м'ясо свійської птиці – на 25,1%.

На 11,7% здорожчали молоко, сир і яйця. Найбільше у цій групі продуктів здорожчали яйця – на 19,9%, а також сметана жирністю до 15% включно – на 13,3%.

Водночас зафіксовано зниження цін на фрукти (на 10,1%), найбільше подешевшали яблука – на 42,4%.

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Як повідомлялося, на українських ринках і в магазинах здорожчала свинина.

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