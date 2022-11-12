"Цирк" переїхав до Генічеська, а "столиця" - ні: в РФ заявили, що Херсон залишається адміністративним центром області

В РФ заявили, що не переносили адміністративний центр з Херсона до Генічеська.

В РФ заявили, що Херсон і далі залишається адміністративним центром Херсонської області.

Про це повідомили у так званій "військово-цивільній адміністрації" регіону, інформує пропагандистське видання ТАСС.

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"Жодних офіційних рішень про перенесення столиці Херсонської області не ухвалювалося. Генічеськ став містом, де тимчасово перебуває низка відомств та структур органів влади регіону", - повідомив представник "обласної адміністрації".

Раніше експрацівник так званої "адміністрації Херсонської області" Олександр Фомін повідомив, що адміністративним центром регіону тимчасово стане місто Генічеськ.

В "установі" зазначають, що на момент заяви Фомін не був співробітником адміністрації регіону та не мав повноважень для таких заяв.

Нагадаємо, що після звільнення Херсона ЗСУ російські окупанти заявили про перенесення "столиці" з Херсона до Генічеська. Сюди перед відступом з Херсона росіяни перевезли документацію.

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