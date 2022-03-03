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Цирк: у Енергодарі окупанти попросилися впустити їх у місто і дати сфотографуватися на тлі АЕС для звітів

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Цирк: у Енергодарі окупанти попросилися впустити їх у місто і дати сфотографуватися на тлі АЕС для звітів

Окупанти виходять та намагаються вести переговори з керівництвом міста Енергодар.

У Енергодарі Запорізької області люди не впустили окупантів на територію міста поблизу АЕС. Ті покрутилися і звернулися до керівництва станції з проханням дати їм можливість зробити фото для звітуна тлі Запорізької АЕС.

Про цей випадок повідомляють у Мережі з посиланням на розповідь голови НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна.

За його словами, окупанти виходять та намагаються вести переговори з керівництвом міста Енергодар.

"Вони кажуть, що їм достатньо хоч трохи увійти до міста, сфотографуватися на тлі ЗАЕС та надіслати звіт керівництву", - розповів Котін.

Тепер стає зрозуміло, чому в Міноборони РФ розповідають про захоплені стратегічні об'єкти та міста.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

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