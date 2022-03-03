Цирк: у Енергодарі окупанти попросилися впустити їх у місто і дати сфотографуватися на тлі АЕС для звітів

Цирк: у Енергодарі окупанти попросилися впустити їх у місто і дати сфотографуватися на тлі АЕС для звітів

Окупанти виходять та намагаються вести переговори з керівництвом міста Енергодар.

У Енергодарі Запорізької області люди не впустили окупантів на територію міста поблизу АЕС. Ті покрутилися і звернулися до керівництва станції з проханням дати їм можливість зробити фото для звітуна тлі Запорізької АЕС.

Про цей випадок повідомляють у Мережі з посиланням на розповідь голови НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна.

За його словами, окупанти виходять та намагаються вести переговори з керівництвом міста Енергодар.

"Вони кажуть, що їм достатньо хоч трохи увійти до міста, сфотографуватися на тлі ЗАЕС та надіслати звіт керівництву", - розповів Котін.

Тепер стає зрозуміло, чому в Міноборони РФ розповідають про захоплені стратегічні об'єкти та міста.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу - 5840 осіб,

літаків – 30,

гелікоптерів – 31,

танків ‒ до 211,

бойових броньованих машин ‒ 862,

артилерійських систем – 85,

засоби ППО - 9,

РСЗВ - 40,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

легкі швидкісні катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 355.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: