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Циркореферендум у Маріуполі: гауляйтери на вулицях шукають "виборців" і звітують про "явку" понад 77%

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Циркореферендум у Маріуполі: гауляйтери на вулицях шукають "виборців" і звітують про "явку" понад 77%

Фото: Associated Press

В тимчасово окупованому Маріуполі триває псевдореферендум. 

Попри низьку "явку" у Маріуполі, донецькі гауляйтери звітують про те, що нібито участь у "голосуванні" взяли понад 77% осіб. Такі заяви лунають на тлі того, що окупанти буквально шукають охочих "віддати свій голос".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Передостанній день циркореферендуму. Донецькі гауляйтери звітують про явку понад 77%, хоча чому одразу не 102 - таємниця. Сьогодні ще пошуковий день мобільних дільнць під гаслом "спіймай виборця". Саме "вільне волевиявлення" виглядає так - пошук і примушення. Носій урни автоматом прозоро натякає про наслідки відмови", - наголосив чиновник. 

Як повідомлялося, ватажки маріонткових "ЛДНР" та колаборанти на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей оголосили "референдуми". Призначили "воєвиявлення" на 23-27 вересня. Під час звернення Путін заявиви, що підтримує проведення псевдореферендумів. Мовляв, що жителі Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей нібито самі "виявили бажання визначати своє життя".   

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
535
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