"Циркове видовище": у Мелітополі члени "виборчкому" повторно ходять по квартирах через низьку явку

На території тимчасово окупованої Запорізької області триває псевдореферендум про приєднання до РФ..

У Мелітополі явка "виборців" низька. А тому члени окупаційних виборчих комісій розпочали повторний поквартирний та подомовий обхід.

Про повідомив мер Іван Федоров.

"Циркове видовище під назвою "референдум" продовжується на окупованих територіях", - написав міський голова.

За його словами, мешканців окупованого міста змушують голосувати за членів їхніх родин та навіть сусідів. "Віддають голоси" і за тих людей, які евакуювалися із захопленого міста.

"Під дулами автоматів та через погрози ворог намагається "намалювати" хоч якусь подобу явки на псевдореферендумі. Однак картинка навіть для ворожих пропагандистів не клеїться - своє ставлення до цього спектаклю мешканці окупованих територій вже висловили", - наголосив Федоров.

Як повідомлялося, окупанти систематично закривають виїзд для людей з ТОТ в сторону Запоріжжя. Росіяни ускладнили виїзд до анексованого РФ Криму. Влада запровадила додаткову фільтрацію та анкетування.

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