Цитокіновий шторм під час коронавірусу: лікар розповів, як розпізнати, які аналізи здавати та коли

Цитокіновий шторм під час коронавірусу: лікар розповів, як розпізнати, які аналізи здавати та коли

Також медик назвав особливості нового штаму коронавірусу "Дельта+".

Для того, аби розпізнати цитокіновий шторм (бурхливу і небезпечну реакцію імунітету людини на вірус), необхідно здати аналіз на СRP (c-реактивний білок) на 6-8 день захворювання на COVID-19. Якщо його норма перевищена і сягає показника вище 50, то у такому випадку хворому необхідна госпіталізація.

Про це розповів радник мера Львова з медичних питань, лікар Тарас Жиравецький.

"Ще раз наголошую, що перші 5 днів "ковіду" часто є не такими критичними, як наступні 5 днів. А тепер основне - це зробити аналіз ЦРП на 6 день та 8 день захворювання. Якщо показник піднявся вище 50, у вас почався цитокіновий шторм і вам потрібно у лікарню! Чому так? Тому що це новий штам і тут кожна година на вагу золота", - написав лікар на своєму каналі в Telegram.

За словами Тараса Жиравецького, лікування вдома під час цитокінового шторму "зараз практично перестало працювати".

"Для вакцинованих також, до речі, бажано за таких показників ЦРП подумати про госпіталізацію, бо, на жаль, деякі вакциновані також можуть мати важкий "ковід", - сказав медик.

Також лікар назвав особливості нового штаму "Дельта+", якого вже виявили в Україні.

За його словами, мутована "Дельта" має безліч симптомів і часто маскується під легку застуду.

"Запам‘ятайте: основним симтомом є підвищення температури, якщо вона підвищилась, варто зробити експрес-тест. Якщо є можливість, зробіть його максимально швидко вдома чи в лабораторії. Якщо немає можливості відразу потрапити до сімейного лікаря, зробіть самостійно, бо час часто грає проти вас", - зазначає медик.

Зазначимо, що цитокіновий шторм – це надмірно сильна реакція імунної системи людини, коли організм потужно бореться з інфекцією, що починає знищувати сам себе.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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