Cитуація на кордоні з Польщею: що змінилося і які прогнози щодо блокади

У ДПСУ зауважили, що польські фермери продовжують нагнітати, зазначаючи, що блокуватимуть кордон ще до квітня.

На кордоні з Польщею, як і раніше блокуються 6 напрямків, у черзі стоять понад 2,5 тис. вантажівок.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Як і раніше блокуються 6 напрямків. Загалом додам, що на кордоні з Польщею є 9 пунктів пропуску... В першу чергу блокада направлена на рух вантажних транспортних засобів... Станом на ранок, за інформацією від польських колег, яку ми мали, в чергах на території Польщі в бік України перебувало десь сукупно на всіх 6 напрямках трошки більше 2,5 тисяч вантажівок, найбільше – напроти "Краківця" і пункту пропуску "Ягодин". Але зважаючи на ті дії, які посилили обмеження щодо руху вантажівок, практично протягом дня не пропускалися вантажні транспортні засоби на всіх цих 6 напрямках як в бік України, так і в бік Польщі", – каже Демченко.

За його словами, єдиний напрямок, який більш-менш функціонував – це напрямок пункту пропуску "Краківець" на виїзд з України.

"Це що ми побачили сьогодні - це блокада і для інших категорій транспорту, зокрема, для легкових автомобілів та автобусів. Це відбувалося на 3 напрямках з 6 – це напрямки пунктів пропуску "Устилуг", "Угринів" та "Рава-Руська"... На даний момент рух для цих категорій транспорту розблокований", – зазначив речник ДПСУ.

Він повідомив, що близько 16-ї години у напрямку "Устилугу" польські фермери почали пропускати через свої блокадні місця легкові автомобілі і автобуси з єдиною поправкою, що вони готові пропускати легкові автомобілі десь по 5 машин що 30 хвилин в обох напрямках.

Близько 17-ї години поновився рух для легкових автомобілів та автобусів з напрямку "Рави-Руської" без зазначення від польської сторони щодо якихось обмежень, і близько 18-ї години по напрямку пункту пропуску "Угринів".

Також поновилася можливість перетину кордону і вантажними транспортними засобами на цих 3 напрямках, але знову ж таки – з обмеженням по кілька вантажівок за годину в обох напрямках.

Скільки триватиме блокада

"Сподіваюся, що хоч якийсь рух для вантажних транспортних засобів дещо пізніше, але відбудеться по напрямку пунктів пропуску "Ягодин", "Шегині" та "Краківець". Але також в відкритих джерелах сьогодні бачили, що польські фермери продовжують нагнітати, зазначаючи, що вони загалом свої дії з блокуванням продовжать ще до квітня. Хоча до цього вони анонсували, що так вчинятимуть десь до 9-10-го березня", – підсумував Демченко.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 лютого, польські фермери-протестувальники влаштували повну блокаду руху на кордоні України через пункт пропуску "Медика-Шегині. Крім того рух вантажівок практично був відсутній на пунктах пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець".

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про польську блокаду кордону з Україною.

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