"Цивілізоване звільнення" чи "шлях до капітуляції": реакції політиків та лідерів думок на відставку Залужного

Генерал Валерій Залужний вже увійшов до історії. За майже два роки повномасштабного вторгнення він заслужив повагу та довіру як військових, так і цивільних. Не дивно, що рішення про заміну головнокомандувача ЗСУ викликало чимало суперечок, зокрема: дехто вважає, що усе відбулося так, як мало, а інші – категорично не погоджують з його доцільністю.

ТСН.ua зібрав реакції політиків та лідерів думок на відставку Валерія Залужного.

Вікторія Сюмар

Як стверджує політикиня, рішення про звільнення Залужного не має воєнної логіки й несе політичні ризики. Вона побажала усім мудрості.

"Мар'яна (Безугла – ред.) таки перемогла… Україна в цей день програла. Попри ніби "дружнє" розставання під красивим соусом "оновлення". Від всього кількамісячного процесу звільнення, правда, тхне погано. Бо справжніх "членів команди" Мар'яна не торпедує", – каже вона.

Наостанок Сюмар зауважила, що Валерію Федоровичу – честь і подяка за Україну.

Максим Бужанський

Політик Максим у своєму телеграм-каналі відзначив, що нагнітали з усіх боків так, як ніколи раніше. Натомість сам факт зміни Командування ЗСУ відбувся найцивілізованішим чином.

"З повагою до всіх учасників, громадян, бійців. І демонстрацією цієї поваги та єдності перед ворогом", – підкреслив він.

Олексій Гончаренко

Народний депутат Олексій Гончаренко звернувся до генерала, наголосивши, що під його керівництвом ЗСУ відбили наступ на Київ, деокупували Київщину та Чернігівщину, здійснили блискавичний маневр та звільнили Харківщину, звільнили Херсон та не дали окупантам повністю захопити Донецьку та Запорізьку область.

"Для українців ви не просто Генерал і навіть не Головнокомандувач. Ви уособлення мужньої стійкості та єдності України. Сподіваюсь ви продовжите робити те, що виходило у вас найкраще. Працювати на користь нашої країни", – впевнений Гончаренко.

Він подякував Валерію Залужному.

Михайло Подоляк

На рішення президента Зеленського про системне оновлення керівного складу ЗСУ, включно з Головнокомандувачем, відреагував і радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

"Рішення обумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила в повному обсязі належного результату торік, не допустити стагнації по лінії фронту, яка негативно впливає на суспільні настрої, знайти нові функціональні та високотехнологічні рішення, які даватимуть змогу утримати й розвинути ініціативу, а також важливістю запустити процес реформування управлінських принципів в армії", – запевняє він.

Андрій Садовий

Очільник Львова констатував: що б не було далі, Залужний вже залишив свій слід в сучасній історії України. Він заклав фундамент нашої перемоги.

"Подяка та повага Головнокомандувачу та всім військовослужбовцям, які боронять Україну!", – резюмував мер міста.

Богдан Буткевич

Журналіст, політичний аналітик та медіаексперт Богдан Буткевич висловився про те, що дрібність людини проявляється завжди в небажанні брати відповідальність на себе за неприємні речі. За е він дорікнув президентові України. Мовляв, він побоявся таки сказати слово "звільняю" щодо Залужного.

"Тому в постах про звільнення він (Зеленський – ред.) це слово так і не використав. Він до останньої секунди поводився як ларьочник-катала, який доручив сказати про сам факт звільнення Умерову", – роздратований Буткевич.

Він подякував Залужному за його чин та мудрість. Буткевич впевнений, що з генералом не прощаються.

"Чи виживе країна – я не знаю. Повторюю. Після самих рашистів наша найбільша загроза – це Зеленський", – вважає телеведучий.

На його думку, президент "стрімко веде нас до поразки" і довів, що задля збереження власної влади "він не зупиниться ні перед чим".

"Хай би й програшем у війні та дестабілізацією внутрішньої ситуації. Сьогодні для мене – найгірший день після 24 лютого 2022. Тільки тоді буда надія", – сумно підсумував експерт.

Алла Мартинюк

Акторка та волонтерка Алла Мартинюк стверджує, що зняття Валерія Залужного – це шлях до капітуляції. Валерій Федорович є бойовим генералом, дипломатом, стратегом, інтелектуалом, командиром, який турбується за життя військових. Він не є кривавим генералом.

Крім того, активістка назвала найнагальніші проблеми, з якими ми сьогодні маємо справу:

катастрофічна нестача військових через загиблих, зниклих безвісти й поранених

в нас дуже не вистачає бронетехніки, ППО, засобів ураження, літаків

ворог почав наступальні дії, так, поки на точках зіткнення, але може бути друга операція наступу на Київ задля послаблення наших сил в гарячих точках і їх зараз більше ніж під час першої операції, а нас менше

ворог на багато переважає нас за кількістю зброї, особового складу і головне за наявністю засобів ураження і ППО

комунікація з країнами партнерами зірвана, скоро допомоги нам чекати буде не від кого.

"І під час такого важкого періоду і наступу ворога забрати Главкома у військових, які мають довіри до нього і більшість вмотивовані йти у бій навіть з групою інвалідності після поранення, тільки через повагу і віру в Залужного, це катастрофа для України!", – висловила свою думку волонтерка.

Вона закликала повернутися в кінець лютого 2022 року й згадати, що ми пережили й кому довірились і повірили тоді.

"ГК змінили, готуйтесь відчувати це знову, але питання кому ви будете вірити й довіряти свої життя тепер!", – розчарована Мартинюк.

Віталій Дайнега

За словами волонтера Віталія Дайнеги, можна було б написати не одну колонку, якщо не книжку про тертя та іскріння на вищих рівнях влади за ці два роки. Але він радий що відставка Валерій Залужний проходить цивілізовано і без хвиль бруду, які могли б її супроводжувати з усіх сторін.

"У нас з Валерієм Федоровичем були різні розмови за ці два роки. Найменше з них було простих і легких. Ми багато в чому були незгодні, часто доходили до важких аргументів. Але ці всі речі другорядні, бо ми сходимось в головному – що Україна вища за его і амбіції. Не уявляю наскільки це морально непросто зараз для Залужного – так цивілізовано і достойно піти з посади. Але це викликає безмежну повагу", – написав він.

Він додав, що настав час конфлікти не згладжувати, а вирішувати. Сьогодні триває найважча і найболісніша війна, в якій не буває переможців – війна на виснаження. І якщо перемогти в ній навряд чи вийде – було б добре не програти.

"А для цього нам знадобляться свіжі сили, підходи, та, нажаль, багато вкрай непопулярних рішень. Це просто перше з них", – фіналізував Дайнега.

Дмитро Калинчук

Письменник Дмитро Калинчук лаконічно прокоментував відставку Залужного. Він вважає, що така новина дуже потішила нашого ворога.

"Залужного відправили у відставку. У Москві свято", – пише він.

Денис Гороховський

Політолог Денис Гороховський поставив питання: відставка Залужного – це добре чи погано? Він вважає, що на це відповість лише історія.

"Але сьогодні вже можна казати, що це нормально. Міняти менеджмент – це нормально. Міняти воєначальників теж. Подивіться будь-який затяжний військовий конфлікт, і ви побачите, що це настільки звичайна історія, що в ній немає нічого дивного. Ворог намагався спекулювати на темі. Опозиція намагалася робити те саме. Чому? Тому що наші медіа зробили із Залужного ікону. Можливо, тоді це був найправильніший шлях, не сперечаюся, але це його наслідки", – припускає він.

Гороховський додає: сам факт, що все пройшло мирно, із взаємоповагою та без скандалу – однозначно гарний знак.

Нагадаємо, Зеленський відправив Залужного у відставку.

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