"Цивілізовані н*цисти": окупант навіть у полоні вірить російській пропаганді (відео)

Навіть у полоні росіянин Артем із Кемерова стверджує, що українці – "н*цисти, але цивілізовані".

Російські окупанти навіть після всього побаченого на фронті і потрапляння в український полон продовжують стверджувати, що у нашій країні мешкають н*цисти.

Розмову з полоненим окупантом опублікувало видання "РБК-Україна".

Росіянин Артем з Кемерова працює складає подарункові пакети. Він виглядає ситим і чистим – на відміну від українських героїв, яких після повернення з російської неволі можна порівняти з бранцями гітлерівських концтаборів.

Журналістка: "Ви думали, що ми тут – н*цисти?".

"Ви думали, що ми тут – н*цисти?". Окупант: "Так" (з єхидною посмішкою. – Ред.). І зараз так само думаю.

"Так" (з єхидною посмішкою. – Ред.). І зараз так само думаю. Журналістка: "А які у вас умови у полоні, хороші?"

"А які у вас умови у полоні, хороші?" Окупант: "Так, хороші".

"Так, хороші". Журналістка: "А н*цисти так само себе поводили б".

"А н*цисти так само себе поводили б". Окупант: "Ну, ви – цивілізовані н*цисти".

Відео розмови із "зазомбованим" полоненим окупантом Артемом із Кемерова дивіться за посиланням.

Нагадаємо, що на одному з інтерв'ю блогерів Володимира Золкіна та Дмитра Карпенка родичі відмовилися спілкуватися з полоненим окупантом.

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