"Цивілізовані н*цисти": окупант навіть у полоні вірить російській пропаганді (відео)

Навіть у полоні росіянин Артем із Кемерова стверджує, що українці – "н*цисти, але цивілізовані".
Російські окупанти навіть після всього побаченого на фронті і потрапляння в український полон продовжують стверджувати, що у нашій країні мешкають н*цисти.
Розмову з полоненим окупантом опублікувало видання "РБК-Україна".
Росіянин Артем з Кемерова працює складає подарункові пакети. Він виглядає ситим і чистим – на відміну від українських героїв, яких після повернення з російської неволі можна порівняти з бранцями гітлерівських концтаборів.
- Журналістка: "Ви думали, що ми тут – н*цисти?".
- Окупант: "Так" (з єхидною посмішкою. – Ред.). І зараз так само думаю.
- Журналістка: "А які у вас умови у полоні, хороші?"
- Окупант: "Так, хороші".
- Журналістка: "А н*цисти так само себе поводили б".
- Окупант: "Ну, ви – цивілізовані н*цисти".
Відео розмови із "зазомбованим" полоненим окупантом Артемом із Кемерова дивіться за посиланням.
Нагадаємо, що на одному з інтерв'ю блогерів Володимира Золкіна та Дмитра Карпенка родичі відмовилися спілкуватися з полоненим окупантом.
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