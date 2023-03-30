Цивільними літаками переправляв до України окупантів: СБУ повідомила про підозру керівнику Росавіації

СБУ продовжує викривати злочини російських високопосадовців, які причетні до розв’язання та ведення війни проти України. Цього разу служба викрила керівника федерального агентства повітряного транспорту РФ Олександра Нерадька.

Служба безпеки повідомила про підозру керівникові Росавіації Олександрові Нерадьку. Він сприяв Міноборони РФ у перекиданні окупаційних угруповань у напрямку держкордону України, а також на територію захопленого Криму.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що для цього Нерадько залучив чотири російські авіакомпанії, які надали свої літаки для перевезення особового складу, зброї та боєприпасів окупантів.

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Від кінця вересня до листопада минулого року за сприяння Нерадька агресор переправив до аеропортів "Платов" у Ростовській області та "Сімферополь" у Криму понад 3 тисячі військових та купу боєприпасів.

Після цього саме ці окупаційні підрозділи були задіяні у бойових діях проти українських захисників на східному та південному фронтах.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили керівнику Росавіації про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала російського агента, який "полював" на склади з боєприпасами українських захисників під Авдіївкою.

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