"Цій справі 10 років, а педалюють її в останні півтора місяця": Мазепа прокоментував своє затримання

Бізнесмен Ігор Мазепа, якого 18 січня затримало ДБР, прокоментував своє затримання та обвинувачення у суді, де сьогодні відбулося судове засідання.

Про це з місця події повідомляє кореспондент ТСН.ua.

"Матеріальні збитки вони оцінюють у 7 млн - потенційні, яких зазнала держава. А застава - 700. Історія з землею пов'язана з тим, що 1965 року, коли проєктувалася дамба Київської ГЕС, була затверджена технічна документація, про яку, зі слів слідчих і прокурорів, усі забули. Виглядає так, що від 1991 року, коли Україна отримала незалежність, в жодного з десятків державних органів не було претензій до того, що це - землі дамби, які належать водному фонду. Більше того - прокуратура за останні 20 років у цивільних позовах стверджувала, що це взагалі землі лісового фонду. По всій цій лінії, думаю, існують десятки земельних рішень, коли суд третьої інстанції визнав ці землі для ведення садівництва. По суті, те, що я і купував на ринку. Тому виходить, що жоден з державних органів, який начебто конфліктував з проєктною документацією 1965 року, цього не помітив. Не помітили реєстратори, не помітили нотаріуси, ще десяток різних інших органів, які мали б піклуватися цим. А я мав би це помітити. Коли я це купив на вторинному ринку, за версією слідства, я вчинив злочин", - сказав Мазепа.

Бізнесмен також пояснив, чому саме зараз почали цікавитись справою.

"Цій справі 10 років, а педалюють її в останні півтора місяця. Ще один факт - з трьох тисяч гектарів на цій дамбі мені інкримінується незаконне придбання двох", - додав він.

Нагадаємо:

Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

Згодом адвокати затриманого співробітниками ДБР на українсько-польському кордоні бізнесмена Ігоря Мазепи заявили, що він прямував на Всесвітній економічний форум у Давосі.

19 січня в ДБР підтвердили затримання Мазепи.

Прокурори пропонують суду призначити заставу у 700 млн грн бізнесмену, засновнику інвесткомпанії Concorde Capital Ігорю Мазепі. Про це повідомив сам Ігор Мазепа у соцмережі.

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