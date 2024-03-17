Цією дорогою їздять окупанти: у Макіївці партизани підняли український прапор

Рух опору на окупованих територіях не припиняє свою діяльність.

Партизани руху "Жовта стрічка" підняли прапор України біля мікрорайону "Сонячний" в тимчасово окупованій Макіївці Донецької області.

Про це повідомив рух "Жовта стрічка".

"Понад місяць тому активісти руху "Жовта стрічка" підняли прапор України в Макіївці. Окупанти це побачили та вивісили свою триколорну ганчірку, але пробула вона там недовго", — йдеться у повідомленні партизанського руху.

Партизани підготували новий прапор, який тепер майорить біля мікрорайону "Сонячний".

"Він височіє над дорогою, якою щодня проїжджають тисячі окупантів. Жодні фейкові вибори та псевдореферендуми росіян не змінять того, що Донецьк, Макіївка, Горлівка, Єнакієве — це все Україна!" — додають партизани.

Раніше паовідомлялося, що у Криму замайорів український прапор.

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