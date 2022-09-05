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Скільки грамів у столовій та чайній ложці, а скільки у склянці

Дата публікації
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18к
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Скільки грамів у столовій та чайній ложці, а скільки у склянці

Скільки грам в ложці, стакані

Не в кожної господині в домашніх умовах є напохваті ваги, тому в рецептах часто наводиться дозування продуктів чайною чи столовою ложкою. І навіть коли є ваги, інколи зручніше та швидше виміряти продукти цим традиційним способом. Розповідаємо в матеріалі ТСН.ua, скільки грамів продуктів містить ложка з гіркою чи без гірки, скільки — склянка.

Відомо, що кількість води, борошна чи цукру в одній столовій ложці — різна. Запам'ятовувати весь перелік не варто, можна просто роздрукувати та тримати його неподалік від робочого столу. Коли йдеться про ложку — столову чи чайну — зазвичай мається на увазі ложка з невеликою гіркою. У деяких випадках, як міра ваги, використовується ложка без гірки, в такому разі автор рецепта обов'язково робить необхідне уточнення.

Скільки грамів у столовій ложці стандартного розміру

Перше значення вказує місткість столової ложки за загальноприйнятими нормами — з невеликою гіркою, другий показник — це вага столової ложки без гірки. Отже, в одній столовій ложці міститься:

  • цукру — 25-20 грамів,
  • солі екстра — 28-22 грамів, кам'яної солі — 30-25 грамів,
  • соди харчової — 28-22 грамів,
  • какао — 25-20 грамів, меленої кави — 20-15 грамів,
  • кориці — 20-15 грамів,
  • лимонної кислоти із кристалами — 16-12 грамів,
  • меду — 30-25 грамів,
  • желатину — 15-10 грамів,
  • води, оцту, молока — 13 грамів,
  • олії, розтопленого маргарину — 12 грамів,
  • борошна пшеничного — 30-20 грамів.

Скільки грамів у чайній ложці 

  • цукру — 8-5 грамів,
  • лимонної кислоти — 8-5 грамів,
  • меленої кави — 7-4 грамів,
  • кориці — 8-5 грамів,
  • какао — 9-6 грамів,
  • сухих дріжджів — 3-2,5 грама,
  • солі екстра — 10-7 грамів, кам'яної солі — 12-8 грамів,
  • желатину— 8-5 грамів,
  • води, оцту, молока — 4 грами,
  • меду — 12-10 грамів,
  • олії, розтопленого маргарину — 4 грами.

Скільки грамів у склянці борошна

Зазвичай використовуються два види склянок — гранчак та тонкостінна склянка, з різним об'ємом та місткістю продуктів. Тонкостінна містить приблизно на 50 грамів продуктів більше, ніж гранчак. Тому наводяться два значення: перше зазначене в таблиці значення — це місткість тонкостінної склянки, другий показник — гранчака.

Отже, одна склянка містить:

  • води — 250-200 грамів,
  • олії — 225-180 грамів,
  • вершків — 250-210 грамів,
  • сметани — 250-210 грамів,
  • борошна пшеничного — 160-130 грамів,
  • цукру — 200-160 грамів,
  • солі — 300-240 грамів,
  • рису — 230-190 грамів,
  • волоських горіхів — 150-140 грамів,
  • меду — 350-280 грамів.

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Дата публікації
Перегляди
18к
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