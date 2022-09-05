Скільки грамів у столовій та чайній ложці, а скільки у склянці

Не в кожної господині в домашніх умовах є напохваті ваги, тому в рецептах часто наводиться дозування продуктів чайною чи столовою ложкою. І навіть коли є ваги, інколи зручніше та швидше виміряти продукти цим традиційним способом. Розповідаємо в матеріалі ТСН.ua, скільки грамів продуктів містить ложка з гіркою чи без гірки, скільки — склянка.

Відомо, що кількість води, борошна чи цукру в одній столовій ложці — різна. Запам'ятовувати весь перелік не варто, можна просто роздрукувати та тримати його неподалік від робочого столу. Коли йдеться про ложку — столову чи чайну — зазвичай мається на увазі ложка з невеликою гіркою. У деяких випадках, як міра ваги, використовується ложка без гірки, в такому разі автор рецепта обов'язково робить необхідне уточнення.

Скільки грамів у столовій ложці стандартного розміру

Перше значення вказує місткість столової ложки за загальноприйнятими нормами — з невеликою гіркою, другий показник — це вага столової ложки без гірки. Отже, в одній столовій ложці міститься:

цукру — 25-20 грамів,

солі екстра — 28-22 грамів, кам'яної солі — 30-25 грамів,

соди харчової — 28-22 грамів,

какао — 25-20 грамів, меленої кави — 20-15 грамів,

кориці — 20-15 грамів,

лимонної кислоти із кристалами — 16-12 грамів,

меду — 30-25 грамів,

желатину — 15-10 грамів,

води, оцту, молока — 13 грамів,

олії, розтопленого маргарину — 12 грамів,

борошна пшеничного — 30-20 грамів.

Скільки грамів у чайній ложці

цукру — 8-5 грамів,

лимонної кислоти — 8-5 грамів,

меленої кави — 7-4 грамів,

кориці — 8-5 грамів,

какао — 9-6 грамів,

сухих дріжджів — 3-2,5 грама,

солі екстра — 10-7 грамів, кам'яної солі — 12-8 грамів,

желатину— 8-5 грамів,

води, оцту, молока — 4 грами,

меду — 12-10 грамів,

олії, розтопленого маргарину — 4 грами.

Скільки грамів у склянці борошна

Зазвичай використовуються два види склянок — гранчак та тонкостінна склянка, з різним об'ємом та місткістю продуктів. Тонкостінна містить приблизно на 50 грамів продуктів більше, ніж гранчак. Тому наводяться два значення: перше зазначене в таблиці значення — це місткість тонкостінної склянки, другий показник — гранчака.

Отже, одна склянка містить:

води — 250-200 грамів,

олії — 225-180 грамів,

вершків — 250-210 грамів,

сметани — 250-210 грамів,

борошна пшеничного — 160-130 грамів,

цукру — 200-160 грамів,

солі — 300-240 грамів,

рису — 230-190 грамів,

волоських горіхів — 150-140 грамів,

меду — 350-280 грамів.

Читайте також: