Скільки грамів у столовій та чайній ложці, а скільки у склянці

Не в кожної господині в домашніх умовах є напохваті ваги, тому в рецептах часто наводиться дозування продуктів чайною чи столовою ложкою. І навіть коли є ваги, інколи зручніше та швидше виміряти продукти цим традиційним способом. Розповідаємо в матеріалі ТСН.ua, скільки грамів продуктів містить ложка з гіркою чи без гірки, скільки — склянка.
Відомо, що кількість води, борошна чи цукру в одній столовій ложці — різна. Запам'ятовувати весь перелік не варто, можна просто роздрукувати та тримати його неподалік від робочого столу. Коли йдеться про ложку — столову чи чайну — зазвичай мається на увазі ложка з невеликою гіркою. У деяких випадках, як міра ваги, використовується ложка без гірки, в такому разі автор рецепта обов'язково робить необхідне уточнення.
Скільки грамів у столовій ложці стандартного розміру
Перше значення вказує місткість столової ложки за загальноприйнятими нормами — з невеликою гіркою, другий показник — це вага столової ложки без гірки. Отже, в одній столовій ложці міститься:
- цукру — 25-20 грамів,
- солі екстра — 28-22 грамів, кам'яної солі — 30-25 грамів,
- соди харчової — 28-22 грамів,
- какао — 25-20 грамів, меленої кави — 20-15 грамів,
- кориці — 20-15 грамів,
- лимонної кислоти із кристалами — 16-12 грамів,
- меду — 30-25 грамів,
- желатину — 15-10 грамів,
- води, оцту, молока — 13 грамів,
- олії, розтопленого маргарину — 12 грамів,
- борошна пшеничного — 30-20 грамів.
Скільки грамів у чайній ложці
- цукру — 8-5 грамів,
- лимонної кислоти — 8-5 грамів,
- меленої кави — 7-4 грамів,
- кориці — 8-5 грамів,
- какао — 9-6 грамів,
- сухих дріжджів — 3-2,5 грама,
- солі екстра — 10-7 грамів, кам'яної солі — 12-8 грамів,
- желатину— 8-5 грамів,
- води, оцту, молока — 4 грами,
- меду — 12-10 грамів,
- олії, розтопленого маргарину — 4 грами.
Скільки грамів у склянці борошна
Зазвичай використовуються два види склянок — гранчак та тонкостінна склянка, з різним об'ємом та місткістю продуктів. Тонкостінна містить приблизно на 50 грамів продуктів більше, ніж гранчак. Тому наводяться два значення: перше зазначене в таблиці значення — це місткість тонкостінної склянки, другий показник — гранчака.
Отже, одна склянка містить:
- води — 250-200 грамів,
- олії — 225-180 грамів,
- вершків — 250-210 грамів,
- сметани — 250-210 грамів,
- борошна пшеничного — 160-130 грамів,
- цукру — 200-160 грамів,
- солі — 300-240 грамів,
- рису — 230-190 грамів,
- волоських горіхів — 150-140 грамів,
- меду — 350-280 грамів.
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