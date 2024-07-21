Cкільки хабарів дають українці, щоб не служити в армії: нардеп Дмитро Наталуха відповів

За словами нардепа, хабарі за уникнення мобілізації сягають двох млрд доларів.

Обсяги "тіньового економічного бронювання" в Україні під час мобілізації становлять від 700 млн доларів на рік.

Про це сказав народний депутат, голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в ефірі "1+1".

За словами нардепа, хабарі за те, щоб не служити в армії, сягають двох млрд доларів.

"Це за розрахунками найбільш адекватними... Це як є зараз", — відповів Дмитро Наталуха в ефірі "1+1".

Нагадаємо, тему економічного бронювання обговорюють давно і вона викликає резонанс. Є кілька ідей економічного бронювання. Про це ТСН.ua писав раніше із посиланням на слова голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи.

Тим часом у липні депутати можуть взятися за відповідні законопроєкти щодо економічне бронювання. А от запрацює закон, ймовірно, вже восени.

Раніше до Ради внесли ще два законопроєкти про бронювання за 20 400 гривень. Журналісти ТСН розбиралися, чим вони відрізняються.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.