Cкільки хабарів дають українці, щоб не служити в армії: нардеп Дмитро Наталуха відповів

За словами нардепа, хабарі за уникнення мобілізації сягають двох млрд доларів.
Обсяги "тіньового економічного бронювання" в Україні під час мобілізації становлять від 700 млн доларів на рік.
Про це сказав народний депутат, голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в ефірі "1+1".
За словами нардепа, хабарі за те, щоб не служити в армії, сягають двох млрд доларів.
"Це за розрахунками найбільш адекватними... Це як є зараз", — відповів Дмитро Наталуха в ефірі "1+1".
Нагадаємо, тему економічного бронювання обговорюють давно і вона викликає резонанс. Є кілька ідей економічного бронювання. Про це ТСН.ua писав раніше із посиланням на слова голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи.
Тим часом у липні депутати можуть взятися за відповідні законопроєкти щодо економічне бронювання. А от запрацює закон, ймовірно, вже восени.
Раніше до Ради внесли ще два законопроєкти про бронювання за 20 400 гривень. Журналісти ТСН розбиралися, чим вони відрізняються.
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