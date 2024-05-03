Cкільки людей може емігрувати з України 2024 року: звіт НБУ

Втім згодом люди масово повертатимуться додому.

Очікується, що 2024 року буде чергова хвиля зовнішніх мігрантів. Йдеться про 200 тисяч осіб. Водночас наступними роками (2025-2026 до України мають повернуться 1,2 мільйона осіб.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

Короткі висновки НБУ:

2024 рік – відплив зовнішніх мігрантів у кількості 200 тис. осіб;

2025 рік – повернення мігрантів в кількості 400 тис. осіб.

2026 рік – до країни повернеться до 800 тис. осіб.

Серед іншого, на це вплине нормалізація економіки України у 2025 році та поступове скорочення програм підтримки українських біженців у ЄС.

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