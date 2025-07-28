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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Cкільки людей вдалося повернути з російського полону: Зеленський назвав цифру

Від початку повномасштабної війни загалом повернули живими з полону 5 тисяч 857 людей, поза обмінами — ще 555 людей.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із майже всіма у команді, хто працює для звільнення полонених і допомоги їм. Були представники штабу, представники служб, які залучаються до обмінів, команда Офісу і люди, звільнені з російської неволі, — захисники з різних напрямків фронту, і зокрема з Маріуполя, «азовці», парамедикиня Тайра, Леніє Умерова — цивільна, яку окупанти захопили в Криму.

Про це президент повідомив у соцмережах.

Зеленський розповів, що від початку повномасштабної війни загалом повернули живими з полону 5 тисяч 857 людей. Поза обмінами — ще 555 людей. За результатами обмінів у межах Стамбула повернули понад тисячу наших воїнів.

«Вдячний усім за цю зустріч. Вшанували пам’ять воїнів, які загинули від жахливого теракту в Оленівці. Ми говорили про найважливіше: повернення всіх наших людей додому, на якому етапі ми на сьогодні з обмінами. Жодного дня не зупиняємося. Від початку повномасштабної війни загалом повернули живими з полону 5 тисяч 857 людей. Поза обмінами — ще 555 людей. За результатами обмінів у межах Стамбула повернули понад тисячу наших воїнів. Сподіваємося звільнити й тих цивільних, які зараз іще утримуються в Росії», — написав він.

Зеленський наголосив, що важливо продовжувати обміни, перевіряти ситуацію по кожному прізвищу.

«Кожен і кожна важливі. Я вдячний усім, хто робить максимум для того, щоб обміни були можливими, і всім, хто допомагає. Дякую і нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України», — підсумував він.

Нагадаємо, в Україні з’явилася нова важлива дата: 28 липня Рада затвердила День пам’яті закатованих або загиблих у полоні.

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