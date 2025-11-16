Cкільки українців вже подали заявки на зимову підтримку: Зеленський відповів

© Associated Press

У «Дії» зафіксували вже понад 2,5 млн заявок на зимову підтримку. З них більше як 300 тисяч — заявки на дітей.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

Як зазначив очільник держави, темп та обсяг подачі заявок свідчать про своєчасність і необхідність такої програми підтримки.

«Вже з вівторка повністю запрацює можливість подавати заявки також через Укрпошту», — додав президент.

Повне фінансування програми, додає він, уряд України забезпечить.

Раніше йшлося про те, хто має отримувати 1000 гривень у межах програми «Зимова підтримка». Експерт наголосив, що соціальна підтримка має бути передовсім спрямована на тих громадян, які дійсно не здатні самостійно забезпечити собі прожитковий мінімум.

«Тобто це люди похилого пенсійного віку, це особи з інвалідністю, багатодітні сім’ї. Всі інші, вибачте, від держави не повинні отримувати „плюшок“. Просто тому, що в нас бідна держава, ми просто не можемо дозволити розкидати гроші з гвинтокрила», — заявив експерт.