"Цькували та залякували": як жінка повернула сина, викраденого росіянами

У жовтні 2022 року, коли Херсон був ще під російською окупацією, директорка школи №27 запропонувала учням поїхати у табір до Криму, мовляв, росіяни можуть влаштувати провокації проти мирного населення через контрнаступ ЗСУ.

Алла погодилась заради безпеки сина. Колишній дитячий омбудсмен і директор благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба повідомив, що наступного разу мати змогла побачити свого сина лише через пів року.

Директорка-колаборантка заявила, що діти будуть у таборі лише два тижні, однак дітей після цього періоду ніхто не повернув.

Спочатку хлопець з іншими дітьми був у таборі "Дружба"

"Там кожен ранок починався з російського гімну, а щотижня дітям проводили "разговоры о важном" з вигаданою історією Росії, в якій Херсон був завжди російським, а росіяни – його визволителі", – повідомив Микола Кулеба.

У закладі діяти забороняли розмовляти українською, залякували та цькували. Якщо літи порушували накази окупантів, з ними проводили "виховні бесіди".

Через три місяці Данила перевезли в кримський табір "Лучистий".

"Там жахливо годували, економили на опаленні й примушували українських дітей прибирати сміття на пляжі. Дітям погрожували, що незабаром їх віддадуть в прийомні російські сім'ї", – зазначає ексдитячий омбудсмен.

Весь цей час Алла намагалась звʼязатись з адміністрацією табору, аби дізнатись інформацію про сина. Також вона звернулась по допомогу в організацію Save Ukraine.

Коли вона дізналась про місцезнаходження сина, то поїхала за ним сама. Вона розповіла, що окупанти її кілька разів допитували.

"Протягом 14 годин в московському аеропорту її допитували ФСБшники, а потім, вже в Євпаторії, її змусили давати інтерв’ю "вдячності за відпочинок" пропагандистському каналу "Россия 1", – повідомив Микола Кулеба.

Він додав, що жінок за дітьми на територію табору пускали по одній. При цьому на них психологічно тиснули, тому "сказати щось всупереч на камеру означало назавжди втратити дитину".

Нині Алла з сином повернулися й перебувають в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росіяни масово вивозять дітей із захоплених територій до РФ, аби промити їм мізки своєю агресивною пропагандою.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники за роки окупації та війни (від 2014 року) вивезли до Російської Федерації 700 тис. українських дітей.

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