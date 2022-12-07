Цькуванням на роботі зась: в Україні встановлена відповідальність за мобінг

В Україні запроваджена відповідальність за цькування на роботі.

Український парламент встановив адміністративну відповідальність за мобінг.

Про це повідомляють у телеграм-каналі верховної Ради України.

В Україні каратимуть за цькування на роботі. За мобінг колег введена адміністративна відповідальність. Відповідне рішення ухвалили українські парламентарі.

"Його мета - захистити учасників трудових відносин від різних форм мобінгу. Зокрема, за діяння роботодавця або колег, спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його професійної репутації — психологічного та економічного тиску, передбачений штраф", - зазначили в повідомленні ВР.

Нагадаємо, що в Україні спишуть кредити на авто та житло, яке було зруйновано війною. Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №7441-1. Кредитор у такому випадку отримує право на компенсацію.

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