Цього літа з території Курської області по Україні було завдано 2 тисячі ударів — Зеленський

Від початку цього літа з території Курської області Росії було завдано майже дві тисячі ударів артилерією, мінометами та дронами по суміжній українській території у Сумській області.

Про це повідомив у вечірньому зверненні в неділю, 11 серпня, президент України Володимир Зеленський.

“Ми фіксуємо всі місця, з яких російська армія завдає ударів... І кожен з таких ударів заслуговує на справедливу відповідь”, - наголосив він.

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Президент нагадав, що минулої ночі в небі над Україною було збито понад 50 “Шахедів”. Окрім того, росіяни запустили 4 балістичні ракети з Воронезької області.

“Одна з північнокорейських ракет убила на Київщині двох людей — батька з сином, 4 роки було хлопчику. Мої співчуття рідним та близьким. Ще троє людей були поранені. Їм надано необхідну допомогу”, - зазначив Зеленський.

За його словами, експерти чітко встановили, яка це ракета і з якого району на російській території відбувся запуск.

“Буде цілком справедливим, щоб українці могли відповідати на цей терор саме так, як необхідно, щоб його зупинити. Відповідними далекобійними ударами по місцях запуску ракет із Росії, відповідним знищенням російської військової логістики. Терор повинен програвати завжди – це базовий принцип захисту життя. І про це так само ми будемо й надалі говорити з партнерами – як ППО захищає життя, так і зняття обмежень на далекобійні удари збереже тисячі людських життів”, - наголосив український лідер.

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Нагадаємо, наступ у Курській області РФ, стратегічні завдання якого командування Сил оборони України досі не розкриває, може призвести до швидшого закінчення війни. Київ у такий спосіб може готувати основу для потенційних переговорів.

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