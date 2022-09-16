"Цього не показують російські пропагандисти": як навчаються діти в окупованому Маріуполі (відео)

В окупованому Маріуполі уроки для школярів проводять у коридорах, а не в класах.

Ба більше, дітям з різних класів доводиться тіснитись в одному приміщенні і намагатися слухати свого вчителя, а не ще кількох, які також викладають свій предмет всього за кілька метрів від них.

Про це розповіли у Маріупольській міській раді і зазначили, що окупанти нікому не показують як насправді відбувається "відновлений" навчальний процес в місті.

"За кадром! Саме так виглядає навчальний процес у окупованому Маріуполі. Діти навчаються не у класах, а прямо у коридорах. Це те, що не показують російські пропагандисти", - йдеться у повідомленні.

Декілька класів навчаються одночасно.

"На відстанні трьох метрів один від одного йде навчання трьох різних класів з різних предметів. Звичайно, жодних знань діти не отримують. Але для окупантів це не головне. В пріоритеті – насадити пропаганду та змусити співати російський гімн. Так вони бачать "покращення" та "розвиток", - зазначила офіційна влада міста.

Нагадаємо, у Маріуполі першокласникам задають вивчити гімн країни-агресорки Росії.

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